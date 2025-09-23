Под Калининградом запустят первую в России гигафабрику

По словам губернатора региона Алексея Беспрозванных, запуск производства имеет важное значение для экономики области. Это позволит сосредоточить в регионе не только выпуск автомобилей, но и производство ключевого компонента для них — аккумуляторных батарей.

Мощность предприятия составит 4 ГВт·ч в год. При наличии устойчивого спроса планируется расширение до второй и третьей очереди, что увеличит общую мощность до 14 ГВт·ч.

Для поддержки промышленных предприятий области в 2025 году из резервного фонда правительства РФ будет выделено дополнительно 250 миллионов рублей.