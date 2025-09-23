В России
Опубликовано 23 сентября 2025, 23:07
1 мин.

Под Калининградом запустят первую в России гигафабрику

Производство аккумуляторов начнет работу до конца года
В Калининградской области до конца 2025 года планируется начать опытно-промышленную эксплуатацию первой в России гигафабрики по выпуску литий-ионных аккумуляторов. Проект реализуется в структуре госкорпорации «Росатом».
По словам губернатора региона Алексея Беспрозванных, запуск производства имеет важное значение для экономики области. Это позволит сосредоточить в регионе не только выпуск автомобилей, но и производство ключевого компонента для них — аккумуляторных батарей.

Мощность предприятия составит 4 ГВт·ч в год. При наличии устойчивого спроса планируется расширение до второй и третьей очереди, что увеличит общую мощность до 14 ГВт·ч.

Для поддержки промышленных предприятий области в 2025 году из резервного фонда правительства РФ будет выделено дополнительно 250 миллионов рублей.