Под Калининградом запустят первую в России гигафабрику

Опубликовано 23 сентября 2025, 23:071 мин.
Под Калининградом запустят первую в России гигафабрикуПроизводство аккумуляторов начнет работу до конца года
В Калининградской области до конца 2025 года планируется начать опытно-промышленную эксплуатацию первой в России гигафабрики по выпуску литий-ионных аккумуляторов. Проект реализуется в структуре госкорпорации «Росатом».
По словам губернатора региона Алексея Беспрозванных, запуск производства имеет важное значение для экономики области. Это позволит сосредоточить в регионе не только выпуск автомобилей, но и производство ключевого компонента для них — аккумуляторных батарей.
Мощность предприятия составит 4 ГВт·ч в год. При наличии устойчивого спроса планируется расширение до второй и третьей очереди, что увеличит общую мощность до 14 ГВт·ч.
Для поддержки промышленных предприятий области в 2025 году из резервного фонда правительства РФ будет выделено дополнительно 250 миллионов рублей.