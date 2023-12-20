Под Новосибирском появится завод грузовых автомобилей

Директор компании, Константин Подшивалов, подчеркнул, что данное предприятие будет производить широкий спектр грузовых транспортных средств весом от 2 до 15 тонн. Он также отметил, что первая модель, пятитонный грузовик, планируется выпустить к 2027 году.

Завод будет строиться поэтапно на площади 17 гектаров, обеспечивая техническую возможность для всех инженерных работ. На первом этапе производства планируется сборка автомобилей из различных комплектующих, а затем завод будет расширять производство и создавать собственные детали для транспортных средств.

Ожидается, что завод послужит местом работы для более чем 2000 человек. Проект также обещает привлечь бюджетные средства в размере около 4 миллиардов рублей налогов с 2027 по 2031 год. Компания уже получила разрешение на выпуск более 500 машин в год и прогнозирует выручку в 23 миллиарда рублей к 2029 году.