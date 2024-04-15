Под Владимиром появился центр для импортозамещения деталей и оборудования

Центр «Аби Инжиниринг» будет заниматься разработкой и изготовлением комплектующих для производственного оборудования, а также реализацией собственных технических решений. Он станет научно-техническим центром, выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Штат новой компании может достигнуть 100 человек. Генеральный директор «Аби» Татьяна Трифонова отметила, что инженеры компании обладают значительным опытом работы с технологичным оборудованием, что позволит осуществлять научно-исследовательские и конструкторские работы в новом инжиниринговом центре.