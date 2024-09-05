Под возраст, интересы и доход: МТС Live создал новый рекомендательный сервис развлечений

Опубликовано 05 сентября 2024, 06:011 мин.
Под возраст, интересы и доход: МТС Live создал новый рекомендательный сервис развлеченийИндивидуальные рекомендации на основе больших данных и ИИ
МТС Live представила новую рекомендательную платформу на основе искусственного интеллекта и больших данных. Новинка призвана упростить выбор развлечений в условиях большого разнообразия событий. На платформе уже размещено около четырех тысяч мероприятий и миллионы билетов.
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Платформа анализирует профиль пользователя, включая возраст и доход, и использует машинное обучение для создания персонализированных рекомендаций. Нейросеть наполняет подборки контентом из ресурсов МТС Live, включая музыкальный стриминг «МТС Музыка», книжный сервис Строки, а также материалы из СМИ и соцсетей, рассказал Генеральный директор МТС Live Михаил Минин.
Пользователи смогут получить индивидуальные сценарии досуга, включая концерты, музыкальные альбомы, фильмы и рестораны. МТС Live планирует развивать сервис через продажу билетов на своих витринах, таких как МТС Live, Ticketland и Ticketscloud, а также расширить предложения на новые сегменты.