Под возраст, интересы и доход: МТС Live создал новый рекомендательный сервис развлечений

Платформа анализирует профиль пользователя, включая возраст и доход, и использует машинное обучение для создания персонализированных рекомендаций. Нейросеть наполняет подборки контентом из ресурсов МТС Live, включая музыкальный стриминг «МТС Музыка», книжный сервис Строки, а также материалы из СМИ и соцсетей, рассказал Генеральный директор МТС Live Михаил Минин.

Пользователи смогут получить индивидуальные сценарии досуга, включая концерты, музыкальные альбомы, фильмы и рестораны. МТС Live планирует развивать сервис через продажу билетов на своих витринах, таких как МТС Live, Ticketland и Ticketscloud, а также расширить предложения на новые сегменты.