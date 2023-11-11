Под выпуск Ту-214 начали строить новые цеха на казанском авиазаводе

В связи с увеличением производственной программы предприятия планируется возведение центра механической обработки для изготовления длинномерных деталей, а также нового корпуса для агрегатной и окончательной сборки самолетов, отметили в пресс-службе.

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии закладки первых свай на стройплощадке. В рамках мероприятия также проведено заседание совета директоров АО "Туполев", входящего в госкорпорацию "Ростех". В ходе совещания обсуждались текущие вопросы реализации программы по расширению производства пассажирских самолетов Ту-214.