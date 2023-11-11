Под выпуск Ту-214 начали строить новые цеха на казанском авиазаводе

Под выпуск Ту-214 начали строить новые цеха на казанском авиазаводеУже были заложены первые сваи на стройплощадке
В пресс-службе главы Татарстана сообщили что, казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова приступил к строительству дополнительных цеха для расширения производства самолета Ту-214, пишет РИА Новости.
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В связи с увеличением производственной программы предприятия планируется возведение центра механической обработки для изготовления длинномерных деталей, а также нового корпуса для агрегатной и окончательной сборки самолетов, отметили в пресс-службе.
Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии закладки первых свай на стройплощадке. В рамках мероприятия также проведено заседание совета директоров АО "Туполев", входящего в госкорпорацию "Ростех". В ходе совещания обсуждались текущие вопросы реализации программы по расширению производства пассажирских самолетов Ту-214.