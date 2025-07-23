Подмосковье стало лидером по развитию биоэнергетики в России

Свалочный газ — разновидность биогаза, который образуется при разложении органических отходов на полигонах. Он состоит преимущественно из метана и углекислого газа. Этот возобновляемый источник энергии считается экологически чистым и помогает утилизировать бытовые отходы.

В настоящее время в Подмосковье уже работают две подобные станции. Одна из них использует биогаз мощностью 10 МВт, другая — свалочный газ мощностью 1 МВт. Новые объекты значительно увеличат объёмы генерации «зелёной» энергии в регионе.

Развитие биоэнергетики решает сразу несколько важных задач: утилизацию отходов, производство экологически чистой энергии и снижение нагрузки на окружающую среду.