Подмосковье стало лидером по развитию биоэнергетики в России

Опубликовано 23 июля 2025, 14:171 мин.
Подмосковье стало лидером по развитию биоэнергетики в РоссииВ 2025 году в регионе запустят пять новых биогазовых станций
Московская область занимает первое место в стране по темпам развития биоэнергетики. Согласно данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики, в 2025 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию пять новых электростанций, работающих на свалочном газе. Их общая мощность составит 20,6 МВт.
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Свалочный газ — разновидность биогаза, который образуется при разложении органических отходов на полигонах. Он состоит преимущественно из метана и углекислого газа. Этот возобновляемый источник энергии считается экологически чистым и помогает утилизировать бытовые отходы.
В настоящее время в Подмосковье уже работают две подобные станции. Одна из них использует биогаз мощностью 10 МВт, другая — свалочный газ мощностью 1 МВт. Новые объекты значительно увеличат объёмы генерации «зелёной» энергии в регионе.
Развитие биоэнергетики решает сразу несколько важных задач: утилизацию отходов, производство экологически чистой энергии и снижение нагрузки на окружающую среду.