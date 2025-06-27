В России
Опубликовано 27 июня 2025, 13:20
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Подмосковье внедрило ИИ для контроля строительства

Цифровые технологии сокращают сроки и бюрократию
В Московской области активно используют искусственный интеллект (ИИ) для контроля строительных процессов. Система «Цифровой бригадир», запущенная в 2024 году, уже помогла ввести в эксплуатацию 150 объектов без нарушения сроков. Сейчас она отслеживает ход работ на более чем 300 стройплощадках.
Подмосковье внедрило ИИ для контроля строительства
© 360.ru

Нейросети анализируют ситуацию на объектах в реальном времени. Если алгоритм обнаруживает проблему — например, недостаток рабочих или отсутствие защитных касок — автоматически создаётся задача для проверки. После подтверждения нарушения ответственные лица должны быстро его устранить. По словам губернатора Андрея Воробьёва, таким способом уже исправлено свыше 1,7 тысячи недочётов, пишет 360.ru.

Подмосковье внедрило ИИ для контроля строительства

© Пресс-служба Губернатора Московской области

Один из примеров применения технологии — строительство многопрофильной больницы в Балашихе. ИИ контролирует количество техники и специалистов на площадке, соблюдение техники безопасности и другие параметры.

Цифровизация значительно упростила и бюрократические процессы. Число отказов в выдаче разрешений на строительство сократилось с 70% до 30%, а сроки согласования уменьшились с трёх лет до восьми месяцев. Центр содействия строительству, работающий с 2017 года, уже сформировал более шести тысяч дорожных карт с помощью нейросетей.

В ближайшее время искусственный интеллект начнут применять в долевом строительстве. Система «Нейроинспектор 2.0» сможет анализировать проектные документы, проверять их полноту и корректность, а также создавать индивидуальные программы проверок. Это позволит сократить время обработки документов с четырёх часов до нескольких минут и минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором.