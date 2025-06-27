Подмосковье внедрило ИИ для контроля строительства

Подмосковье внедрило ИИ для контроля строительстваЦифровые технологии сокращают сроки и бюрократию
Нейросети анализируют ситуацию на объектах в реальном времени. Если алгоритм обнаруживает проблему — например, недостаток рабочих или отсутствие защитных касок — автоматически создаётся задача для проверки. После подтверждения нарушения ответственные лица должны быстро его устранить. По словам губернатора Андрея Воробьёва, таким способом уже исправлено свыше 1,7 тысячи недочётов, пишет 360.ru.
Один из примеров применения технологии — строительство многопрофильной больницы в Балашихе. ИИ контролирует количество техники и специалистов на площадке, соблюдение техники безопасности и другие параметры.
Цифровизация значительно упростила и бюрократические процессы. Число отказов в выдаче разрешений на строительство сократилось с 70% до 30%, а сроки согласования уменьшились с трёх лет до восьми месяцев. Центр содействия строительству, работающий с 2017 года, уже сформировал более шести тысяч дорожных карт с помощью нейросетей.
В ближайшее время искусственный интеллект начнут применять в долевом строительстве. Система «Нейроинспектор 2.0» сможет анализировать проектные документы, проверять их полноту и корректность, а также создавать индивидуальные программы проверок. Это позволит сократить время обработки документов с четырёх часов до нескольких минут и минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором.