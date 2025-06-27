Подмосковье внедрило ИИ для контроля строительства

Один из примеров применения технологии — строительство многопрофильной больницы в Балашихе. ИИ контролирует количество техники и специалистов на площадке, соблюдение техники безопасности и другие параметры.

Цифровизация значительно упростила и бюрократические процессы. Число отказов в выдаче разрешений на строительство сократилось с 70% до 30%, а сроки согласования уменьшились с трёх лет до восьми месяцев. Центр содействия строительству, работающий с 2017 года, уже сформировал более шести тысяч дорожных карт с помощью нейросетей.

В ближайшее время искусственный интеллект начнут применять в долевом строительстве. Система «Нейроинспектор 2.0» сможет анализировать проектные документы, проверять их полноту и корректность, а также создавать индивидуальные программы проверок. Это позволит сократить время обработки документов с четырёх часов до нескольких минут и минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором.