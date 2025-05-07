Подмосковье запустило 100 импортозамещающих проектов за год

Опубликовано 07 мая 2025, 10:201 мин.
Подмосковье запустило 100 импортозамещающих проектов за годИнвестиции превысили 41 млрд рублей
В Московской области за 2024 год началась реализация 100 проектов, направленных на технологический суверенитет. Общий объём вложений в эти инициативы составил 41,3 млрд рублей. По данным регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, новые предприятия создадут более 4,2 тыс. рабочих мест.
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Среди проектов — производство электрических и оптических кабельных сборок, а также выпуск композитных полых изоляторов. Эти продукты предназначены для замены зарубежных аналогов и укрепления промышленной независимости региона.
С 2022 года в Подмосковье заявлено 418 подобных инициатив. Из них 165 уже завершены, остальные находятся на разных стадиях реализации. Как отметили в ведомстве, текущие проекты охватывают ключевые отрасли: от электроники до строительных материалов.
Власти региона делают ставку на привлечение инвесторов, предлагая льготы и инфраструктурную поддержку. Это позволяет ускорить внедрение технологий и снизить зависимость от импорта.