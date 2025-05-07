Подмосковье запустило 100 импортозамещающих проектов за год

Среди проектов — производство электрических и оптических кабельных сборок, а также выпуск композитных полых изоляторов. Эти продукты предназначены для замены зарубежных аналогов и укрепления промышленной независимости региона.

С 2022 года в Подмосковье заявлено 418 подобных инициатив. Из них 165 уже завершены, остальные находятся на разных стадиях реализации. Как отметили в ведомстве, текущие проекты охватывают ключевые отрасли: от электроники до строительных материалов.

Власти региона делают ставку на привлечение инвесторов, предлагая льготы и инфраструктурную поддержку. Это позволяет ускорить внедрение технологий и снизить зависимость от импорта.