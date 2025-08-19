Подмосковных школьников бесплатно обучат программированию и созданию игр с ИИ

Офлайн-занятия проходят с августа по октябрь и рассчитаны на детей от девяти до 18 лет. Обучение организовано в небольших группах по 12 человек, что позволяет уделить внимание каждому участнику. За пять дней школьники знакомятся с базовыми принципами работы нейросетей и осваивают инструменты для создания собственной игровой программы. Материал подбирается с учетом возраста и уровня подготовки, пишет 360.ru.

Параллельно с этим открылся набор на бесплатный онлайн-курс по искусственному интеллекту для школьников и студентов колледжей. Учебный цикл включает 54 академических часа. Участников ждут видеолекции, тесты и практические задания. После завершения обучения выдаётся сертификат. Заявку можно подать через региональный портал госуслуг, после чего на электронную почту поступит ссылка для доступа к цифровой платформе и инструкция по регистрации. Продолжительность курса составляет четыре месяца.

В сентябре школьники также смогут принять участие в тренировочном этапе всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. На этом этапе им предложат задания для оценки уровня знаний и получения первого опыта работы с новыми технологиями. Занятия пройдут в школах до 29 сентября.

Помимо учебных программ, искусственный интеллект активно используется как средство поддержки в образовании. Учителям системы помогают проверять задания, составлять учебные планы и преобразовывать записи уроков в текстовые конспекты.