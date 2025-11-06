Подстанции электротранспорта модернизируют в Новосибирске

Проект реализуется по заказу мэрии совместно с научно-производственным предприятием «РиМ» в рамках программы «Приоритет 2030». Оборудование будет оснащено современными микропроцессорными системами управления и телемеханики, позволяющими регулировать режимы работы.

Развитие электротранспорта рассматривается как способ снижения транспортной нагрузки в городе, где зарегистрировано около 500 тысяч автомобилей. Аналогичные системы могут быть применены в других сибирских городах, где подстанции также требуют модернизации.