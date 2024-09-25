Полицейских в России начали переобучать для борьбы с киберпреступниками

Для повышения квалификации полицейских открыты новые учебные программы в ведомственных и сторонних учебных заведениях. В Краснодарском университете МВД России создан профильный факультет, а в Московском университете МВД имени В. Я. Китоя открыта профильная кафедра. В настоящее время почти 1 тысяча курсантов и слушателей обучается по программам, связанным с компьютерной и информационной безопасностью.

В этом году более 750 сотрудников центрального аппарата и территориальных органов уже повысили свою квалификацию. Колокольцев отметил, что комплексный подход к обучению уже показал результаты: за январь — август этого года увеличилось количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами.