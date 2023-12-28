Полностью импортозамещенный электропоезд совершил первый рейс

На торжественной церемонии отправления поезда Павел Бурцев, начальник Свердловской железной дороги, отметил важность этого момента. Он подчеркнул, что сеть маршрутов в области постоянно расширяется, а более 40% поездов уже обслуживаются обновленным подвижным составом.

Новый электропоезд начнет свою работу на пригородных маршрутах Свердловской области и планирует выход на новые маршруты с января следующего года. Он сделает путешествия из Екатеринбурга в Карпинск через Серов и Верхотурье более комфортными и эффективными для пассажиров.