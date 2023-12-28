Полностью импортозамещенный электропоезд совершил первый рейс

Полностью импортозамещенный электропоезд совершил первый рейсИз Екатеринбурга в Каменск-Уральский
Полностью отечественный Электропоезд ЭС 104, получивший имя «Финист», сделал свой первый пассажирский рейс из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Он разработан как замена для популярной «Ласточки», и предназначен для улучшения условий перевозки пассажиров.
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На торжественной церемонии отправления поезда Павел Бурцев, начальник Свердловской железной дороги, отметил важность этого момента. Он подчеркнул, что сеть маршрутов в области постоянно расширяется, а более 40% поездов уже обслуживаются обновленным подвижным составом.
Новый электропоезд начнет свою работу на пригородных маршрутах Свердловской области и планирует выход на новые маршруты с января следующего года. Он сделает путешествия из Екатеринбурга в Карпинск через Серов и Верхотурье более комфортными и эффективными для пассажиров.