Полную линейку электроники для дронов разработали в России

В пресс-службе фонда отметили, что линейка включает два контроллера полета и оборота скорости, видеопередатчик и приемо-передающие платы управления. Все устройства будут работать на программном обеспечении собственной разработки компании. В настоящее время завершается патентное оформление изделий.

Локализация производства в России позволяет обеспечить техническую поддержку и гарантийные обязательства. На производстве организован отдел технического контроля для проверки соответствия комплектующих заявленным характеристикам, сообщил представитель компании Гиви Гоцеридзе.

Общий объем целевого рынка оценивается в 81 миллиард рублей, из которых российский сегмент составляет 20 миллиардов рублей, добавили в пресс-службе.