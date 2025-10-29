В России
Опубликовано 29 октября 2025, 23:56
1 мин.

Полную линейку электроники для дронов разработали в России

Разработка включает пять микросхем для управления полетом
Российская компания из портфеля фонда Национальной технологической инициативы разработала полную линейку электронных компонентов для беспилотных авиационных систем. В комплект входят пять микросхем для управления полетом, регулирования скорости, передачи видеосигнала и приема-передачи радиосигналов.
В пресс-службе фонда отметили, что линейка включает два контроллера полета и оборота скорости, видеопередатчик и приемо-передающие платы управления. Все устройства будут работать на программном обеспечении собственной разработки компании. В настоящее время завершается патентное оформление изделий.

Локализация производства в России позволяет обеспечить техническую поддержку и гарантийные обязательства. На производстве организован отдел технического контроля для проверки соответствия комплектующих заявленным характеристикам, сообщил представитель компании Гиви Гоцеридзе.

Общий объем целевого рынка оценивается в 81 миллиард рублей, из которых российский сегмент составляет 20 миллиардов рублей, добавили в пресс-службе.