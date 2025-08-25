Половина онлайн-платежей в России будет альтернативной к 2028 году

Опубликовано 25 августа 2025, 16:131 мин.
Половина онлайн-платежей в России будет альтернативной к 2028 годуДоля оплат без банковских карт продолжает расти
По прогнозам директора по продукту T-Pay Никиты Буклиша, доля альтернативных способов оплаты в онлайн-транзакциях достигнет 50% к 2028 году. В настоящее время этот показатель в портфеле компании уже составляет 32%.
Сервис T-Pay демонстрирует активный рост: по данным на август 2025 года, его аудитория насчитывает 9 миллионов пользователей. Это на 50% больше, чем годом ранее. За первые шесть месяцев 2025 года ежемесячное количество платежей через сервис в онлайн-приложениях превысило 9 миллионов операций.
Ключевым трендом развития платежных сервисов называется универсализация клиентского опыта. В России этот процесс уже находит воплощение, например, в формате единого QR-кода. Он служит точкой входа на платежную форму, где можно выбрать наиболее удобный метод: pay-сервис, Систему быстрых платежей, а в перспективе — цифровой рубль.