В России
Опубликовано 11 июля 2026, 22:54
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Половина российских отелей подключила заселение через «Макс»

Сервис заменяет ввод данных вручную
Около половины российских отелей уже получили техническую возможность заселять гостей через мессенджер «Макс». С 1 сентября такая функция станет обязательной для гостиниц с номерным фондом более 50 мест, пишет ТАСС.
Половина российских отелей подключила заселение через «Макс»

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Для регистрации используется сервис «Цифровой ID». Гостю нужно открыть раздел «Паспорт» в приложении, показать динамический QR-код, после чего данные автоматически передаются в систему отеля из государственных информационных систем.

Технология доступна совершеннолетним гражданам России, при этом возможность предъявить обычный паспорт сохраняется. Подключение гостиниц продолжается, а первыми к сервису начали переходить крупные сети.

По данным Минэкономразвития, тестирование функции прошло в отеле «Cosmos Selection Внуково спорт». Ожидается, что со временем сервис будет распространяться и среди небольших объектов размещения.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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