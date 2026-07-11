Половина российских отелей подключила заселение через «Макс»

Для регистрации используется сервис «Цифровой ID». Гостю нужно открыть раздел «Паспорт» в приложении, показать динамический QR-код, после чего данные автоматически передаются в систему отеля из государственных информационных систем.

Технология доступна совершеннолетним гражданам России, при этом возможность предъявить обычный паспорт сохраняется. Подключение гостиниц продолжается, а первыми к сервису начали переходить крупные сети.

По данным Минэкономразвития, тестирование функции прошло в отеле «Cosmos Selection Внуково спорт». Ожидается, что со временем сервис будет распространяться и среди небольших объектов размещения.