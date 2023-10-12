Пользователи Госуслуг чаще женятся, чем разводятся

Как показывают данные, в этом году было подано достаточно много заявлений о браке – 410 тысяч, в то время как количество запросов на развод оказалось заметно меньше, составив 70 тысяч.

Также, есть наиболее приоритетные дни недели для заключения или расторжения брака,. Заявления о браке чаще всего подают в пятницу и субботу. А вот на развод в основном во вторник.

Также средний возраст тех, кто собирается вступить в брак, составляет 31 год для женщин и 33 года для мужчин. С другой стороны, люди в среднем разводятся в 37 лет.

Изучив данные, можно заметить, что Москва и Московская область лидируют как в числе браков, так и разводов, что, вероятно, связано с большей плотностью населения и разнообразием социокультурных факторов.

Тем не менее, браки и разводы с помощью Госуслуг востребованы практически повсеместно, что свидетельствует о значительном влиянии этой онлайн-платформы на жизнь граждан России.