Пользователи РОСА Мобайл получат доступ к приложениям через RuStore

Встроенный эмулятор Android в системе РОСА Мобайл работает в защищенном контейнере, что позволяет изолировать установленные приложения от основной операционной системы. Такой подход значительно увеличивает безопасность, предотвращая возможные угрозы для данных пользователей.

Каждое приложение в RuStore проходит обязательную модерацию и проверку антивирусными системами, что также добавляет уровень защиты. Интеграция магазина приложений в экосистему РОСА поможет пользователям скачивать популярные приложения с гарантией безопасности и соответствия российским требованиям.

Интеграция RuStore в экосистему РОСА отвечает потребностям российского рынка и способствует распространению отечественных решений. Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore, подчеркнул важность сотрудничества с НТЦ ИТ РОСА, которое позволит пользователям системы Р-ФОН пользоваться всеми привычными приложениями.