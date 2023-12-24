Популярность отечественных ноутбуков в России резко выросла

Это увеличение может продолжиться и в следующем году, достигнув 15%.

Эксперты отмечают, что российские производители значительно улучшили качество своих ноутбуков за последний год. Покупатели, выбирая между иностранными и отечественными брендами, уделяют внимание цене, качеству сборки и техническим характеристикам.

Ведущие розничные сети также сообщают о значительном росте спроса на отечественные бренды ноутбуков. Компания «М.Видео — Эльдорадо» отметила, что во втором полугодии доля российских устройств в их продажах превысила 10%, а годом ранее она составляла лишь 3%.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году доля российских ноутбуков на рынке России может вырасти до 13−15%. По их мнению, это связано с увеличением качества устройств и прекращением официальных поставок лэптопов от крупнейших мировых брендов.