Посадку в самолет по биометрии протестируют в России летом

Опубликовано 09 апреля 2026, 13:32
Посадку в самолет по биометрии протестируют в России летомЭксперимент охватит путь от регистрации до входа на борт
Министерство транспорта РФ анонсировало запуск пилотного проекта посадки на авиарейсы по биометрии. Как сообщил глава ведомства Андрей Никитин, первые пассажиры смогут опробовать новый сервис уже летом 2026 года.
В эксперименте участвуют авиакомпания «Аэрофлот», Минцифры, Центр биометрических технологий, а также аэропорты Пулково и Шереметьево. Новая система охватывает весь путь пассажира от регистрации до входа в самолет, позволяя проходить все этапы без предъявления бумажных документов.
Главная цель испытаний заключается в оценке транспортной безопасности и поиске оптимального маршрута для клиентов. По итогам пилотного проекта будет принято решение о возможности масштабирования технологии. Аналогичные решения также протестируют на железной дороге в рамках проекта «Мигом», что позволит в будущем внедрять цифровые сервисы на разных видах транспорта, отметил Никитин.