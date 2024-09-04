Поставки отечественных двигателей для самолета SJ-100 начнутся в 2025 году

По словам Алиханова, разработка ПД-8 началась позже, чем работы по двигателю для МС-21, но уже сейчас ПД-8 проходит наземные испытания. Планируется, что в начале следующего года двигатели будут установлены на SJ-100 для дальнейших тестов.

В то же время работы по МС-21 идут по графику, включая сертификацию двигателя ПД-14. Алиханов подчеркнул, что незначительные задержки в проекте SJ-100 не являются критичными, и отметил важность подготовки самолета для выхода на международный рынок.