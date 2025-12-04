Поставщик «АвтоВАЗа» запустил автоматизированное производство обивки

Средства пошли на приобретение двух автоматизированных раскройных комплексов конвейерного типа. Новое оборудование позволит изготавливать до 83 тысяч изделий ежегодно, увеличив общие мощности предприятия на 66% и доведя объем производства до 300 тысяч штук обивок в год.

Сейчас компания выпускает четыре комплектации обивок для Lada Iskra в двух дизайнах. Материалы обладают грязеотталкивающими свойствами. Проект реализован с участием лизинговой компании «Дельтализинг» и ФРП.