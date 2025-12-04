Поставщик «АвтоВАЗа» запустил автоматизированное производство обивки

Опубликовано 04 декабря 2025, 17:221 мин.
Поставщик «АвтоВАЗа» запустил автоматизированное производство обивкиС годовым объемом до 83 тыс. изделий
Компания «Таврия», один из поставщиков сидений для автомобилей Lada Iskra, Granta и Niva, запустила в Сызрани автоматизированный участок по крою обивочных материалов. На развитие производства было направлено 22 млн рублей, включая льготный заем Фонда развития промышленности в 10 млн рублей.
Средства пошли на приобретение двух автоматизированных раскройных комплексов конвейерного типа. Новое оборудование позволит изготавливать до 83 тысяч изделий ежегодно, увеличив общие мощности предприятия на 66% и доведя объем производства до 300 тысяч штук обивок в год.
Сейчас компания выпускает четыре комплектации обивок для Lada Iskra в двух дизайнах. Материалы обладают грязеотталкивающими свойствами. Проект реализован с участием лизинговой компании «Дельтализинг» и ФРП.