Потери российских компаний от хакеров за год превысили десятки миллионов рублей

Исследование, проведенное среди 300 представителей крупного бизнеса и государственного сектора, показало, что кибератаки происходят в организациях практически каждый месяц. Рост ущерба объясняется широким распространением инструментов для разведки поверхностных атак, позволяющих хакерам обнаруживать точки входа в систему.

Сетевые атаки остаются наиболее популярным способом получения доступа к компьютерам, серверам и сетевому оборудованию жертв. В первой половине 2023 года активность майнеров в сетевом трафике увеличилась вдвое, а доля хакерских атак, использующих SSL-шифрование для сокрытия вредоносной активности, выросла на 53%.