Появился перечень доступных по биометрии госуслуг в МФЦ

Опубликовано 18 ноября 2024, 16:321 мин.
Появился перечень доступных по биометрии госуслуг в МФЦПилотный проект стартует до конца года
В России появился перечень государственных услуг, которые граждане смогут получать в многофункциональных центрах (МФЦ) с использованием биометрии. Пилотный проект будет реализован в трех областях — Липецкой, Челябинской и Ленинградской, а сервис заработает до конца этого года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
© Ferra.ru
С помощью биометрии россияне смогут получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, оформить государственную пенсию, подать заявление на расторжение брака, а также оформить пособие по рождению ребенка или разрешение на строительство. Важно, что биометрия будет предложена как дополнительный способ обслуживания наряду с традиционными методами, такими как предоставление паспорта. Каждый гражданин сможет выбрать, какой способ ему удобнее.
Ожидается, что первой областью, где начнется обслуживание по биометрии, станет Челябинская область.