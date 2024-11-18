Появился перечень доступных по биометрии госуслуг в МФЦ

С помощью биометрии россияне смогут получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, оформить государственную пенсию, подать заявление на расторжение брака, а также оформить пособие по рождению ребенка или разрешение на строительство. Важно, что биометрия будет предложена как дополнительный способ обслуживания наряду с традиционными методами, такими как предоставление паспорта. Каждый гражданин сможет выбрать, какой способ ему удобнее.

Ожидается, что первой областью, где начнется обслуживание по биометрии, станет Челябинская область.