Пожилым россиянам назвали полезные продукты

Врач добавила, что в возрасте 60 лет часто встречается слабость в мышцах, рассеянность и утомляемость, причиной этому может быть анемия, она появляется от недостаточного количества железа в крови.

Чтобы получить достаточно железа в организме, необходимо кушать продукты животного происхождения, например, говядина, баранина, курица.

Также обязательно добавить в рацион молочные продукты, для получения кальция организмом, благодаря которому кости остаются крепкими.

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