Пожилым россиянам назвали полезные продукты

Пожилым россиянам назвали полезные продуктыНапример, добавить в рацион отвар шиповника
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью RT назвала о полезных продуктах, которые нужно включить в рацион пожилым россиянам.
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По словам гастроэнтеролога, для обеспечения организма суточной дозой витамина C, необходимо выпивать всего-лишь один стакан отвара шиповника.
Витамин С обладает мощным антиоксидантным действием, то есть он защищает клетки от разрушительного действия агрессивных форм кислорода. Если клетки здоровы, они медленнее стареют. Кроме того, в шиповнике есть флавоноиды. Эти растительные вещества могут снижать воспаление.
Также Екатерина Кошух советует советует есть тыкву, в ней находится много витаминов и минералов и фитостеролы, они контролируют уровень вредного холестерина.
Тыква — это хороший источник витамина А, который поддерживает остроту зрения и здоровье щитовидной железы. Тыква также богата калием и магнием, которые уменьшают отёки и поддерживают работу сердца.
Врач добавила, что в возрасте 60 лет часто встречается слабость в мышцах, рассеянность и утомляемость, причиной этому может быть анемия, она появляется от недостаточного количества железа в крови.
Чтобы получить достаточно железа в организме, необходимо кушать продукты животного происхождения, например, говядина, баранина, курица.
Также обязательно добавить в рацион молочные продукты, для получения кальция организмом, благодаря которому кости остаются крепкими.
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