Опубликовано 18 октября 2024, 20:181 мин.
Позитивное отношение россиян к биометрии выросло до 41%Снижение числа скептиков на фоне активного обсуждения технологии
Согласно данным ВЦИОМ, доля россиян, положительно относящихся к биометрии, за год увеличилась до 41%. Генеральный директор фонда Константин Абрамов сообщил об этом на форуме Finopolis 2024. Отрицательно к биометрическим технологиям относятся 29% опрошенных, что на 3 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.
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Опыт показывает, что уровень образования и материальное положение влияют на отношение к биометрии. Люди с высшим образованием более критичны, тогда как менее обеспеченные респонденты чаще выражают недовольство.
В вопросах доверия к хранению биометрических данных респонденты разделились на две группы: 44% не доверяют сохранению своих данных, в то время как 42% доверяют только государственным учреждениям. Гендерные и возрастные различия также играют роль: молодые люди больше доверяют частным компаниям, а представители старшего поколения — государству.