Позитивное отношение россиян к биометрии выросло до 41%

Опыт показывает, что уровень образования и материальное положение влияют на отношение к биометрии. Люди с высшим образованием более критичны, тогда как менее обеспеченные респонденты чаще выражают недовольство.

В вопросах доверия к хранению биометрических данных респонденты разделились на две группы: 44% не доверяют сохранению своих данных, в то время как 42% доверяют только государственным учреждениям. Гендерные и возрастные различия также играют роль: молодые люди больше доверяют частным компаниям, а представители старшего поколения — государству.