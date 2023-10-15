Правда ли, что грудные импланты ведут к тяжёлым заболеваниям

Их исследование обнаружило, что женщины, прошедшие хирургическую имплантацию силиконовых грудных имплантов, имели увеличенное количество антител, направленных против рецепторов тиреотропного гормона щитовидной железы (ТТГ). Это увеличение антител может способствовать развитию аутоиммунных нарушений, включая болезни щитовидной железы.

Ученые проанализировали состояние иммунной системы 106 женщин до операции и в течение года после нее. В результате исследования было обнаружено, что после пластических операций на груди уровень антител к рецепторам ТТГ повышался.