Правда ли, что лекарства для снижения холестерина вредят печени

Закиев утверждает, что побочные эффекты статинов, такие как мышечные боли и повреждение печени, часто преувеличиваются. Исследования показывают, что самовнушение играет значительную роль в отношении побочных эффектов. Пациенты, принимавшие плацебо, сообщали о большем количестве негативных реакций, чем те, кто принимал статины.

Кроме того, Закиев опроверг мифы о влиянии статинов на эректильную функцию. Исследования показали, что они не только не ухудшают потенцию, но и могут улучшать ее. Статины замедляют атеросклероз сосудов, что может препятствовать эректильной дисфункции.

Эксперт призвал основывать мнение о статинах на фактах и подчеркнул, что реальные побочные эффекты редки и необходимо обращаться к врачу для оценки пользы и рисков приема этих препаратов.

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