Правительство разработает новые меры против телефонных мошенников

Одной из ключевых инициатив нового пакета станет возможность для граждан накладывать самозапрет на международные звонки. По словам Григоренко, эта мера считается эффективной, поскольку значительная часть мошеннических вызовов поступает из-за границы, в то время как у большинства людей нет регулярной необходимости в таких звонках.

Также правительство прорабатывает вопрос о введении ответственности за использование мошенниками технологий искусственного интеллекта. Злоумышленники всё чаще применяют ИИ для подделки голоса и видеозаписей с целью обмана граждан. Власти намерены признать это отягчающим обстоятельством при совершении преступления.