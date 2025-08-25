Правительство разработает новые меры против телефонных мошенников

Опубликовано 25 августа 2025, 17:321 мин.
Правительство разработает новые меры против телефонных мошенниковВторой пакет инициатив
Правительство России приступило к разработке второго пакета мер, направленных на защиту граждан от мошенников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко в рамках рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.
© Ferra.ru
Одной из ключевых инициатив нового пакета станет возможность для граждан накладывать самозапрет на международные звонки. По словам Григоренко, эта мера считается эффективной, поскольку значительная часть мошеннических вызовов поступает из-за границы, в то время как у большинства людей нет регулярной необходимости в таких звонках.
Также правительство прорабатывает вопрос о введении ответственности за использование мошенниками технологий искусственного интеллекта. Злоумышленники всё чаще применяют ИИ для подделки голоса и видеозаписей с целью обмана граждан. Власти намерены признать это отягчающим обстоятельством при совершении преступления.