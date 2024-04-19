Правительство РФ утвердило стратегию цифровой трансформации здравоохранения

Стратегия направлена на достижение высокого уровня цифровой зрелости в сфере здравоохранения, а также переход на новые управленческие и технологические уровни посредством внедрения цифровых технологий.

Одной из целей стратегии является обеспечение технологического суверенитета и развитие здравоохранения в России в условиях быстро меняющейся обстановки. Приоритетами в цифровизации здравоохранения являются использование отечественных технологий и замена импортных аналогов.

Ключевыми моментами стратегии являются внедрение единых стандартов обмена информацией и установление общих информационных моделей, а также унификация правил взаимодействия между различными системами и участниками.