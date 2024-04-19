Правительство РФ утвердило стратегию цифровой трансформации здравоохранения

Опубликовано 19 апреля 2024, 23:37
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Правительство РФ утвердило стратегию цифровой трансформации здравоохраненияДо 2030 года
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о стратегическом направлении цифровой трансформации здравоохранения до 2030 года, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, который опубликован на официальном портале правовой информации.
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Стратегия направлена на достижение высокого уровня цифровой зрелости в сфере здравоохранения, а также переход на новые управленческие и технологические уровни посредством внедрения цифровых технологий.
Одной из целей стратегии является обеспечение технологического суверенитета и развитие здравоохранения в России в условиях быстро меняющейся обстановки. Приоритетами в цифровизации здравоохранения являются использование отечественных технологий и замена импортных аналогов.
Ключевыми моментами стратегии являются внедрение единых стандартов обмена информацией и установление общих информационных моделей, а также унификация правил взаимодействия между различными системами и участниками.