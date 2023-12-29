Правительство РФ увеличит прием на программы высшего образования по ИИ

На текущий момент в этих программах обучается более 6,6 тысяч студентов, но планируется увеличение числа мест, в том числе за счет бюджетных.

Чернышенко отметил растущий интерес к образованию в сфере искусственного интеллекта. В этом году уже выпустились более 4,3 тысячи специалистов в этой области, особенно востребованных в прикладных направлениях ИИ.

По его словам, по поручению президента России планируется масштабирование образовательных программ по ИИ, делая их более доступными через современные учебные форматы и привлечение экспертов из профильных организаций. Также планируется расширение предметов по ИИ в учебных планах различных университетов и создание отраслевых программ.