Правительство России вложит 300 млрд рублей в новые технологии

Ранее Россия утратила ведущие позиции в станкостроении и гибких автоматизированных системах, которые когда-то были весьма развиты. Сейчас правительство активно работает над тем, чтобы исправить ситуацию. Уже достигнуто увеличение доли отечественной станкоинструментальной продукции на внутреннем рынке до 30 процентов.

В поддержку отрасли действует комплекс мер: фонд развития промышленности, льготное кредитование, промышленная ипотека, а также программы для стимулирования научных и конструкторских разработок. Особое внимание уделяется скидкам на опытные партии оборудования, что помогает стимулировать спрос на новые технологии.