Правительство России вложит 300 млрд рублей в новые технологии

Опубликовано 29 мая 2025, 20:301 мин.
Правительство России вложит 300 млрд рублей в новые технологииСтанкостроение и робототехника
Правительство России намерено вложить более 300 миллиардов рублей в развитие станкоинструментальной отрасли и робототехники. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи со студентами технических вузов. По его словам, эти меры направлены на восстановление и укрепление отечественных компетенций в данных сферах.
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Ранее Россия утратила ведущие позиции в станкостроении и гибких автоматизированных системах, которые когда-то были весьма развиты. Сейчас правительство активно работает над тем, чтобы исправить ситуацию. Уже достигнуто увеличение доли отечественной станкоинструментальной продукции на внутреннем рынке до 30 процентов.
В поддержку отрасли действует комплекс мер: фонд развития промышленности, льготное кредитование, промышленная ипотека, а также программы для стимулирования научных и конструкторских разработок. Особое внимание уделяется скидкам на опытные партии оборудования, что помогает стимулировать спрос на новые технологии.