Правительство России выделило регионам 10 млрд рублей на цифровизацию медицины

Опубликовано 12 апреля 2026, 20:131 мин.
Правительство России выделило регионам 10 млрд рублей на цифровизацию медициныСредства пойдут на электронные рецепты и запись к врачу
Правительство России распределило 10 миллиардов рублей между 84 регионами. Финансирование предназначено для мероприятий по информатизации систем здравоохранения в 2026 году. Соответствующее постановление и распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Выделенные средства позволят наладить взаимодействие региональных и муниципальных медицинских информационных систем с федеральными структурами, включая ГИС ОМЗ и ЕГИСЗ. Деньги также направят на внедрение электронного документооборота с использованием технологий искусственного интеллекта.
Благодаря этому пациенты смогут вызывать врача на дом и записываться на прием через портал госуслуг. В электронный вид переведут больничные листы, рецепты, выписки, справки и направления. В пресс-службе правительства отметили, что этими услугами пользуются более трети граждан. Ожидается, что меры снизят административную нагрузку на врачей и ускорят оказание помощи.