Правительство России выделило регионам 10 млрд рублей на цифровизацию медицины

Выделенные средства позволят наладить взаимодействие региональных и муниципальных медицинских информационных систем с федеральными структурами, включая ГИС ОМЗ и ЕГИСЗ. Деньги также направят на внедрение электронного документооборота с использованием технологий искусственного интеллекта.

Благодаря этому пациенты смогут вызывать врача на дом и записываться на прием через портал госуслуг. В электронный вид переведут больничные листы, рецепты, выписки, справки и направления. В пресс-службе правительства отметили, что этими услугами пользуются более трети граждан. Ожидается, что меры снизят административную нагрузку на врачей и ускорят оказание помощи.