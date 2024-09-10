Опубликовано 10 сентября 2024, 19:551 мин.
Правительство упростит «Госуслуги» для решения задач в «три клика»Новый подход сделает портал более удобным для граждан
Правительство обсуждает значительное упрощение портала «Госуслуги», предложив новый подход к его использованию. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил в интервью РИА в рамках Восточного экономического форума, что цель реформы — предоставить пользователям возможность решения жизненных ситуаций в «три клика».
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По новым планам, портал будет предлагать не отдельные услуги, а готовые решения для целых жизненных ситуаций, которые включают несколько услуг в одном процессе. Это должно упростить и ускорить взаимодействие граждан с государственными сервисами. На данный момент на портале доступно почти 1,5 тысячи услуг, и им пользуются 110 миллионов человек.
Григоренко отметил, что процесс требует аутентификации и выполнения определенных действий со стороны пользователей. Однако новые изменения будут направлены на создание проактивных и удобных решений, позволяя решать вопросы более эффективно.