Правительство упростит «Госуслуги» для решения задач в «три клика»

По новым планам, портал будет предлагать не отдельные услуги, а готовые решения для целых жизненных ситуаций, которые включают несколько услуг в одном процессе. Это должно упростить и ускорить взаимодействие граждан с государственными сервисами. На данный момент на портале доступно почти 1,5 тысячи услуг, и им пользуются 110 миллионов человек.

Григоренко отметил, что процесс требует аутентификации и выполнения определенных действий со стороны пользователей. Однако новые изменения будут направлены на создание проактивных и удобных решений, позволяя решать вопросы более эффективно.