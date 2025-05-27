Правительство утвердило план развития связи в России до 2035 года

Ранее, в декабре 2023 года, была одобрена сама стратегия, которая предусматривает подключение 98% российских домов к интернету со скоростью от 1 гигабита в секунду. Также планируется увеличить среднюю скорость мобильного интернета до 125 мегабит в секунду и обеспечить сеть 5G для 60% населения страны.

Утвержденный план включает девять ключевых разделов, среди которых развитие инфраструктуры связи, снижение затрат операторов и центров обработки данных, а также эффективное распределение ресурсов сетей между пользователями. Особое внимание уделено поддержке отечественного производства телекоммуникационного оборудования и обеспечению радиочастотного ресурса для отрасли.

В плане также предусмотрены меры по созданию и обновлению российских спутниковых группировок связи и вещания, в том числе для внедрения гибридных сетей. Одним из важных направлений стало обеспечение информационной безопасности всей инфраструктуры.