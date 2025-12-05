Православный мессенджер «Зосима» запустят в 2026 году

Опубликовано 05 декабря 2025, 23:161 мин.
Православный мессенджер «Зосима» запустят в 2026 годуПриложение представили в тестовой версии осенью
Православный мессенджер «Зосима» появится для пользователей в первой половине 2026 года. Как сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов, представляющего разработчика, публичный релиз и презентация приложения запланированы на весну.
Ранее, осенью, тестовая версия приложения была доступна для скачивания в магазине Google Play. Её установили около пяти тысяч человек. Сейчас команда разработчиков занимается исправлением выявленных недостатков на основе результатов этого тестирования.
Параллельно фонд ведёт переговоры о предоставлении дополнительных аппаратных мощностей. Эта мера направлена на обеспечение стабильной работы мессенджера в случае массового наплыва пользователей.
Ранее стало известно, что запуск нового российского мессенджера «Молния» намечен на начало 2026 года. Приложение разрабатывается специально для развития международного взаимодействия, в первую очередь с Китаем.