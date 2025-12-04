Российский мессенджер «Молния» для Китая запустят в 2026

Платформа создается совместно компаниями «Ред софт» и Passion. Она будет представлять собой единое пространство, включающее функции общения, социальный контент, платежные сервисы, трансграничную торговлю и инструменты для бизнеса, сообщили в пресс-службе мессенджера.

Основными пользователями сервиса станут туристы, предприниматели, авторы контента и компании, ведущие деятельность между Россией и Китаем. Разработчики позиционируют «Молнию» как удобный и безопасный цифровой инструмент для международного общения и бизнеса.

Ранн национальный мессенджер МАХ интегрировал функцию быстрого доступа к документам с портала «Госуслуги». С согласия пользователя основные личные документы теперь отображаются непосредственно в его профиле в приложении.