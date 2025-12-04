В России
Опубликовано 04 декабря 2025, 16:16
1 мин.

Российский мессенджер «Молния» для Китая запустят в 2026

Приложение объединит общение, платежи и торговлю
Запуск нового российского мессенджера «Молния» намечен на начало 2026 года. Приложение разрабатывается специально для развития международного взаимодействия, в первую очередь с Китаем.
Платформа создается совместно компаниями «Ред софт» и Passion. Она будет представлять собой единое пространство, включающее функции общения, социальный контент, платежные сервисы, трансграничную торговлю и инструменты для бизнеса, сообщили в пресс-службе мессенджера.

Основными пользователями сервиса станут туристы, предприниматели, авторы контента и компании, ведущие деятельность между Россией и Китаем. Разработчики позиционируют «Молнию» как удобный и безопасный цифровой инструмент для международного общения и бизнеса.

Ранн национальный мессенджер МАХ интегрировал функцию быстрого доступа к документам с портала «Госуслуги». С согласия пользователя основные личные документы теперь отображаются непосредственно в его профиле в приложении.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
