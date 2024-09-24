Православный мессенджер «Зосима» запустят в России

Мессенджер создан в рамках проекта «Спаси и сохрани», направленного на реставрацию храмов Ярославской области. Местные жители смогут отправлять заявки, и фонд выберет 5−7 храмов для проведения работ с помощью сбора средств и привлечения специалистов и волонтеров.

«Зосима» разработан как альтернатива WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ и запрещена) и станет платформой для обмена информацией о храмах. Пользователи смогут создавать страницы храмов, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями. Запуск мессенджера запланирован на ноябрь 2024 года. Агапов отметил, что некоторые функции будут доработаны в процессе реализации проекта «Спаси и сохрани», что позволит улучшить взаимодействие пользователей.