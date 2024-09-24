В России
Опубликовано 24 сентября 2024, 16:23
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Православный мессенджер «Зосима» запустят в России

Новый проект фонда "Иннотех XXI"
Фонд «Иннотех XXI», занимающийся реставрацией храмов, анонсировал запуск православного мессенджера «Зосима», который станет доступен на основных мобильных платформа, сообщил президент фонда Алексей Агапов.
Православный мессенджер «Зосима» запустят в России

© Ferra.ru

Мессенджер создан в рамках проекта «Спаси и сохрани», направленного на реставрацию храмов Ярославской области. Местные жители смогут отправлять заявки, и фонд выберет 5−7 храмов для проведения работ с помощью сбора средств и привлечения специалистов и волонтеров.

«Зосима» разработан как альтернатива WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ и запрещена) и станет платформой для обмена информацией о храмах. Пользователи смогут создавать страницы храмов, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями. Запуск мессенджера запланирован на ноябрь 2024 года. Агапов отметил, что некоторые функции будут доработаны в процессе реализации проекта «Спаси и сохрани», что позволит улучшить взаимодействие пользователей.