Предприятие Роскосмоса и «Крылья Сахалина» заявили о сотрудничестве в области БПЛА

НПЦ «Крылья Сахалина», созданный правительством региона, занимается развитием беспилотной авиации и включает лаборатории, летно-испытательный комплекс и учебный центр. В рамках нового соглашения «Гонец» будет использовать свои низкоорбитальные спутники для обеспечения связи с беспилотными летательными аппаратами за пределами радиосигнала локальных систем. Это позволит обеспечить отслеживание и передачу данных дронов, а также управление ими на больших расстояниях.

Компания также работает над созданием новых компактных абонентских устройств для расширения возможностей связи. В ближайшее время партнеры планируют совместную реализацию проектов в области спутниковых систем, телекоммуникаций и IT-решений.