Предприятие Роскосмоса и «Крылья Сахалина» заявили о сотрудничестве в области БПЛА

Опубликовано 19 июля 2024, 20:48
1 мин.
Предприятие Роскосмоса и «Крылья Сахалина» заявили о сотрудничестве в области БПЛАПодписано соглашение
АО «Спутниковая система «Гонец», входящее в Госкорпорацию «Роскосмос», заключило соглашение о сотрудничестве с НПЦ «Крылья Сахалина» по сотрудничеству в области беспилотной авиации в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024», который проходит на Сахалине с 8 по 21 июля.
© Ferra.ru
НПЦ «Крылья Сахалина», созданный правительством региона, занимается развитием беспилотной авиации и включает лаборатории, летно-испытательный комплекс и учебный центр. В рамках нового соглашения «Гонец» будет использовать свои низкоорбитальные спутники для обеспечения связи с беспилотными летательными аппаратами за пределами радиосигнала локальных систем. Это позволит обеспечить отслеживание и передачу данных дронов, а также управление ими на больших расстояниях.
Компания также работает над созданием новых компактных абонентских устройств для расширения возможностей связи. В ближайшее время партнеры планируют совместную реализацию проектов в области спутниковых систем, телекоммуникаций и IT-решений.
Источник:Роскосмос
Автор:Ингела Воробьева
Теги: