Предприятие Роскосмоса поставит в Магнитогорск шесть новых трамваев

По требованиям заказчика, внутри вагонов будет установлены кондиционеры, системы климат-контроля, Wi-Fi для беспроводного доступа в интернет, устройства для бесконтактной оплаты проезда, датчики подсчета пассажиров и антивандальные видеокамеры для контроля. Для маломобильных пассажиров предусмотрена откидная аппарель, а в салоне будет установлено дополнительные поручни и стойки.

Генеральный директор УКВЗ Роман Новиков отметил, что УКВЗ уже ранее поставлял вагоны для Магнитогорска, и предприятие готово вновь стать частью программы модернизации общественного транспорта в городе.