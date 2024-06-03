Предприятие Роскосмоса поставит в Магнитогорск шесть новых трамваев

Опубликовано 03 июня 2024, 22:48
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Предприятие Роскосмоса поставит в Магнитогорск шесть новых трамваевМодели 71-623-04
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), который входит в Госкорпорацию «Роскосмос», выиграл конкурс на поставку шести односекционных трамвайных вагонов в Магнитогорск. Согласно условиям контракта, трамваи должны быть доставлены в город до 10 декабря 2024 года. Это будут частично низкопольные вагоны модели 71−623−04.
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По требованиям заказчика, внутри вагонов будет установлены кондиционеры, системы климат-контроля, Wi-Fi для беспроводного доступа в интернет, устройства для бесконтактной оплаты проезда, датчики подсчета пассажиров и антивандальные видеокамеры для контроля. Для маломобильных пассажиров предусмотрена откидная аппарель, а в салоне будет установлено дополнительные поручни и стойки.
Генеральный директор УКВЗ Роман Новиков отметил, что УКВЗ уже ранее поставлял вагоны для Магнитогорска, и предприятие готово вновь стать частью программы модернизации общественного транспорта в городе.