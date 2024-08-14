Предприятие Ростеха представило универсальный промышленный манипулятор

Опубликовано 14 августа 2024, 20:19
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Предприятие Ростеха представило универсальный промышленный манипуляторРобот заменит импортные аналоги в производстве и логистике
Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех впервые представила на форуме «Армия-2024» универсальный промышленный манипулятор. Этот робот предназначен для выполнения множества задач на предприятиях, включая перемещение, сборку, выгрузку и покрасочные работы.
Разработанный в «РТ-Центр инжиниринга», манипулятор отличается высокой универсальностью и эффективностью. Он оснащён шестью степенями подвижности, что позволяет ему моделировать движущие функции человека и работать в радиусе до 950 мм. Перемещение объектов осуществляется с помощью механической «руки», обеспечиваемой электромеханическими приводами и пневмозахватами.
Преимущества устройства включают возможность адаптации под различные производственные задачи и высокую надёжность. Все ключевые компоненты, включая ПО и систему управления, произведены в России. Это соответствует программе импортозамещения и способствует снижению зависимости от иностранных поставщиков.
Источник:«РТ-Техприемка»
Автор:Ингела Воробьева
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