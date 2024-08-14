Предприятие Ростеха представило универсальный промышленный манипулятор

Разработанный в «РТ-Центр инжиниринга», манипулятор отличается высокой универсальностью и эффективностью. Он оснащён шестью степенями подвижности, что позволяет ему моделировать движущие функции человека и работать в радиусе до 950 мм. Перемещение объектов осуществляется с помощью механической «руки», обеспечиваемой электромеханическими приводами и пневмозахватами.

Преимущества устройства включают возможность адаптации под различные производственные задачи и высокую надёжность. Все ключевые компоненты, включая ПО и систему управления, произведены в России. Это соответствует программе импортозамещения и способствует снижению зависимости от иностранных поставщиков.