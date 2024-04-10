Предприятие Ростеха внедрило дополненную реальность в свое производство

Технология также позволяет фото- и видеофиксацию работ, анализ нагрузки на сотрудников и консультирование с экспертами без выхода с рабочего места. Первый этап пилотного проекта показал эффективность нового подхода, что позволяет ОДК расширить его применение. В ближайшей перспективе планируется настройка интерфейса для совместной работы сборщиков и интеграция с информационными системами предприятия, отметили в пресс-службе.

Эти новые технологии помогут решить масштабные задачи в сфере производства двигателей и повысят эффективность сборочных процессов. Директор по цифровой трансформации ОДК-Сатурн, Евгений Алексеев, отметил успешность первого этапа проекта и планы на будущее, включая дальнейшую оптимизацию и интеграцию технологий.