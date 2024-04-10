Предприятие Ростеха внедрило дополненную реальность в свое производство

Опубликовано 10 апреля 2024, 17:41
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Предприятие Ростеха внедрило дополненную реальность в свое производствоСборки авиационных двигателей
В пресс-службе Ростеха сообщили, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) внедряет передовые цифровые технологии при сборке авиационных двигателей на Рыбинском предприятии ОДК-Сатурн. Используя комбинацию программной платформы ИКСАР с очками дополненной реальности, сборщики получают пошаговые инструкции прямо на очках. Это позволяет контролерам подтверждать выполнение работ и фиксировать процесс сборки.
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Технология также позволяет фото- и видеофиксацию работ, анализ нагрузки на сотрудников и консультирование с экспертами без выхода с рабочего места. Первый этап пилотного проекта показал эффективность нового подхода, что позволяет ОДК расширить его применение. В ближайшей перспективе планируется настройка интерфейса для совместной работы сборщиков и интеграция с информационными системами предприятия, отметили в пресс-службе.
Эти новые технологии помогут решить масштабные задачи в сфере производства двигателей и повысят эффективность сборочных процессов. Директор по цифровой трансформации ОДК-Сатурн, Евгений Алексеев, отметил успешность первого этапа проекта и планы на будущее, включая дальнейшую оптимизацию и интеграцию технологий.