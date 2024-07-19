Опубликовано 19 июля 2024, 21:10
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Предприятие Ростеха внедрило новейшую систему очистки воды на птицефабрике«Боровская» в Тюменской области
Уральский научно-исследовательский химический институт (УНИХИМ), входящий в состав Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Госкорпорации Ростех, впервые внедрил новую систему очистки воды на птицефабрике «Боровская» в Тюменской области. Это оборудование позволит фабрике поддерживать высокие санитарные стандарты и обеспечивать качественное водоснабжение для птиц.
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Технология, основанная на использовании жидкого дезинфектанта, который состоит из хлора и диоксида хлора, значительно улучшает качество воды. Эти вещества, взаимодействуя в определенной концентрации, эффективно удаляют вредные примеси, устраняют биообрастания и предотвращают вторичное загрязнение. Установка ДХ-100, разработанная УНИХИМ, автоматизирует процесс и исключает выбросы в рабочую зону и окружающую среду.
Система уже применяется на 50 водоканалах страны и имеет три патента и три ноу-хау. Новое оборудование не только улучшает условия работы персонала, но и отвечает требованиям санитарных правил по содержанию марганца, цветности и перманганатной окисляемости воды.