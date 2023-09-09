Представлен КамАЗ «Компас» с экспериментальной подвеской

Это не просто дополнение к стандартным рессорам, а уникальная конструкция с продольными рычагами и амортизаторами, расположенными под углом к вертикали. КамАЗ, по лицензионному соглашению с JAC, имеет право вносить изменения в конструкцию.

Данная система задней подвески является полностью механической и включает в себя отдельный датчик нагрузки.

Подвеска разработана и изготовлена компанией Ростар и в настоящее время является опытным образцом, не прошедшим серьезных испытаний. Планируется провести дополнительные испытания, после чего будет определена стоимость этих доработок, а также то, будет ли КамАЗ или Ростар внедрять их в производство. Маловероятно, что эти модификации появятся раньше следующего года.