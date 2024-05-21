Представлена система поставки электронных подписей для россиян за рубежом

Это открывает возможность для россиян за рубежом, включая Казахстан, Киргизию, Армению и Узбекистан, получать государственные услуги и заключать договоры удаленно. Для получения электронной подписи требуется прохождение идентификации личности.

Пилотный проект, запланированный на период с июля 2024 по декабрь 2025 года, предусматривает создание точек оформления подписей в республиках СНГ. Это сделает возможным дистанционное взаимодействие граждан с российским государством, включая подписание договоров и получение госуслуг.

Заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров подчеркнул, что пилотный проект поможет сделать цифровое взаимодействие граждан и государства более доступным и удобным.