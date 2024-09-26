Представлены российские моноблоки «Гравитон» с 2K-дисплеями и Intel 14 поколения

Опубликовано 26 сентября 2024, 15:571 мин.
Представлены российские моноблоки «Гравитон» с 2K-дисплеями и Intel 14 поколенияМодели М73И и М75И
Российский производитель «Гравитон» представил новое поколение моноблоков — модели М73И и М75И. Оба устройства оснащены 27-дюймовым экраном с разрешением QHD (2560×1440) и процессором Intel Core 14-го поколения.
© Гравитон
Моноблок М73И базируется на материнской плате «Ухта-2», а М75И использует материнскую плату «Яна» и поддерживает технологию Intel vPro. Это позволяет повысить эффективность администрирования в организациях с большим количеством компьютеров. М75И также предлагает пять портов USB 3.2 второго поколения.
Обе модели могут быть дополнены съемным накопителем Mobile Rack, что обеспечивает возможность передачи больших объемов данных без подключения к сети. Оперативная память и твердотельные накопители в устройствах имеют российское происхождение.
Моноблоки М73И и М75И уже запущены в серийное производство и включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.