Представлены российские моноблоки «Гравитон» с 2K-дисплеями и Intel 14 поколения

Моноблок М73И базируется на материнской плате «Ухта-2», а М75И использует материнскую плату «Яна» и поддерживает технологию Intel vPro. Это позволяет повысить эффективность администрирования в организациях с большим количеством компьютеров. М75И также предлагает пять портов USB 3.2 второго поколения.

Обе модели могут быть дополнены съемным накопителем Mobile Rack, что обеспечивает возможность передачи больших объемов данных без подключения к сети. Оперативная память и твердотельные накопители в устройствах имеют российское происхождение.

Моноблоки М73И и М75И уже запущены в серийное производство и включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.