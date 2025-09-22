Президент РАН: кремниевые технологии будут основой микроэлектроники до 2040 года

Опубликовано 22 сентября 2025, 21:401 мин.
Президент РАН: кремниевые технологии будут основой микроэлектроники до 2040 годаГеннадий Красников выступил на форуме
Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в рамках форума «Микроэлектроника-2025» рассказал, что кремниевая электроника сохранит ведущую роль в микроэлектронике как минимум до 2040 года. При этом в разработках будут применяться новые материалы и технологии, включая фотонные системы и гибридные решения с элементами квантовых вычислений.
По словам Красникова, современные кремниевые технологии будут сочетаться с новыми подходами под конкретные алгоритмы обработки данных. Это позволит создавать более сложные и эффективные вычислительные системы, не отказываясь от проверенных основ микроэлектроники.
Форум «Микроэлектроника-2025» проходит с 21 по 27 сентября в научно-технологическом университете «Сириус».
Ранее учёные НИУ МИЭТ представили метод контроля работы микросхем, которые могут использоваться в условиях космоса. Разработка позволит создать вакуумные нанотранзисторы нового поколения, устойчивые к радиации и экстремальным температурам.