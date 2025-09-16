Российские учёные разработали метод защиты микросхем для космоса

Современная электроника становится всё более уязвимой из-за миниатюризации элементов. Когда размеры устройств уменьшаются до уровня ниже 10 нанометров, они начинают сильнее реагировать на космическое излучение и перепады температуры. Это приводит к сбоям в работе и делает применение таких технологий в космосе практически невозможным.

Учёные предложили заменить полупроводниковый канал в транзисторах вакуумным зазором. Такой подход увеличивает скорость переноса электронов и снижает чувствительность к внешним воздействиям. Для этого используются многоострийные катоды, но их контроль представляет сложность из-за большого числа элементов.

Специалистам удалось создать систему наблюдения за массивом кремниевых эмиттеров электронов в реальном времени. Она показывает, какие участки катода влияют на стабильность работы транзистора.