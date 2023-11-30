Президент России поддержал введение ИИ в школьные программы

Путин упомянул, что глава Сбербанка передал ему учебники из Китая, где искусственный интеллект изучается практически с первого класса. Президент выразил уверенность в том, что с учетом уровня образования в России подобные программы будут полезны и доступны.

Основной вопрос, по мнению Путина, заключается в правильной организации учебных программ в зависимости от возраста учеников. Он подчеркнул, что такой шаг поможет интегрировать искусственный интеллект в различные области и повысить его влияние в будущем.