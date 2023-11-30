Президент России поддержал введение ИИ в школьные программы

Президент России поддержал введение ИИ в школьные программыС уровнем образования в стране они будут полезны
На встрече с молодыми учеными, президент России Владимир Путин выразил поддержку идеи включения изучения искусственного интеллекта в школьные программы. Он отметил, что Китай уже включает этот предмет в учебные планы с самого начала обучения, пишет ТАСС.
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Путин упомянул, что глава Сбербанка передал ему учебники из Китая, где искусственный интеллект изучается практически с первого класса. Президент выразил уверенность в том, что с учетом уровня образования в России подобные программы будут полезны и доступны.
Основной вопрос, по мнению Путина, заключается в правильной организации учебных программ в зависимости от возраста учеников. Он подчеркнул, что такой шаг поможет интегрировать искусственный интеллект в различные области и повысить его влияние в будущем.