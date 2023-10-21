Президент России поручил создать три новых научных установки “мегасайенс”

Создание этих научных установок класса "мегасайенс" представляет собой важный шаг в развитии физики и математики в стране и будет способствовать достижению мировых научных результатов.

Предложения по этому вопросу будут разработаны совместно с правительством, госкорпорацией “Росатом", Российской академией наук и Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и представлены до 15 февраля 2024 года.

Также в рамках этой инициативы будет рассмотрен вопрос о создании и развитии не менее семи новых лабораторий в Национальном центре физики и математики. Эти уникальные научные исследовательские установки будут способствовать созданию технологий, основанных на синхротронных и нейтронных исследованиях.