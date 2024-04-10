При МГУ началось строительство инженерного кластера

Опубликовано 10 апреля 2024, 17:52
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При МГУ началось строительство инженерного кластераЕго площадь составит 20 тысяч квадратных метров
На территории научно-технологического центра МГУ имени М. В. Ломоносова началось строительство кластера «Инжиниринг». Здесь, на площади 20 тысяч квадратных метров, будут размещены лаборатории и площадки для проведения экспериментов научно-технологических компаний, занимающихся разработкой проектов в областях машиностроения, робототехники, энергосбережения и других смежных областях.
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Строительство возглавляет компания «Мост», а планируемый срок завершения комплекса — два года. В этот день на место стройки прибыли представители власти, бизнеса, а также координаторы и участники других кластеров МГУ.
Первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков подчеркнул важность развития научной инфраструктуры для обеспечения научно-технологической независимости страны. Он отметил, что на территории университета идут активные работы по созданию благоприятной среды для инвестирования в передовые научные исследования.