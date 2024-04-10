При МГУ началось строительство инженерного кластера

Строительство возглавляет компания «Мост», а планируемый срок завершения комплекса — два года. В этот день на место стройки прибыли представители власти, бизнеса, а также координаторы и участники других кластеров МГУ.

Первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков подчеркнул важность развития научной инфраструктуры для обеспечения научно-технологической независимости страны. Он отметил, что на территории университета идут активные работы по созданию благоприятной среды для инвестирования в передовые научные исследования.